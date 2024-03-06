Ловчев об Угальде: Мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно

Экс-футболиствысказался об игре нападающего «красно-белых»

«Вот все про Угальде говорят, ну и парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно.

Хотя у "Спартака" есть два примера. Это де Зеув, который играл в сборной тогда ещё в Нидерландах, и он приехал и в запас засел здесь. И Тиль, которого очень хвалили. Слуцкий говорил, это очень интересный футболист.

Оттуда всё равно качественные футболисты приходят, обученные, качественные, там хорошая школа. По большому счёту», — сказал Ловчев в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

Напомним, что Угальде перешел из нидерландского «Твенте» в январе этого года. Нападающий дебютировал в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).