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    Ловчев об Угальде: Мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно

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    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Вот все про Угальде говорят, ну и парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно.

    Хотя у "Спартака" есть два примера. Это де Зеув, который играл в сборной тогда ещё в Нидерландах, и он приехал и в запас засел здесь. И Тиль, которого очень хвалили. Слуцкий говорил, это очень интересный футболист.

    Оттуда всё равно качественные футболисты приходят, обученные, качественные, там хорошая школа. По большому счёту», — сказал Ловчев в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

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    • Напомним, что Угальде перешел из нидерландского «Твенте» в январе этого года. Нападающий дебютировал в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

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