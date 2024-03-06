Ловчев: Атака «Зенита» поблекла с уходом Малкома

Бывший футболист «Спартака»оценил игру красно-белых в матче с(0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Я думаю, что здесь даже не особенно проверена была оборона "Спартака". Понятно, она была настроена, понятно, что витало в воздухе, что "Зенит", наверное, победит, потому что он сильнее.

Потому что я уже и сейчас могу говорить и говорю, и, наверное, не особенно ошибусь, что "Зенит" будет чемпионом.

Но с уходом Малкома немножко все-таки атака поблекла. И в этой игре атака "Зенита" была не очень хороша. "Зенит" не лучший свой футбол играл, и, может быть, еще и поэтому.

И это не умаляет как раз заслуги "Спартака". Хотя в очередной раз, если бы Хлусевич не выбил этот мяч с линии ворот, мяч-то этот забивал кто? Дуарте!», — сказал Ловчев в интервью журналисту Геннадию Орлову.