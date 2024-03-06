ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
    Все новости спорта

    Кирьяков: Сейчас «Краснодар» уже не покупает дорогих игроков, как раньше

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Трансферы
    Экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об изменениях в трансферной политике «Краснодара».

    Владимир Ивич — главный тренер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ивич — главный тренер «Краснодара»

    «Интересен, да. Сейчас "Краснодар" уже не покупает дорогих игроков, как раньше.

    Клуб подтянул штаны, считает деньги и каждый трансфер рассматривает немного по-другому, чем раньше. Соотношению цена-качество стало уделяться ещё больше внимания», — рассказал Кирьяков Чемпионату.

  • Трансферный дайджест. 27 февраля — 4 марта
  • «Краснодар» сохранит лидера, а «Реал» сможет переманить к себе топового защитника
  • 04/03/2024

    • После 19-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. В следующем матче «быки» сыграют против «Ростова» 8-го марта в рамках 20-го тура чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Лейпциг» «Реал» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разгромит ли «Манчестер Сити» «Копенгаген»?
  • «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обыграет ли «Спортинг» «Аталанту»?
  • «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры