Кирьяков: Сейчас «Краснодар» уже не покупает дорогих игроков, как раньше

Экс-футболиствысказался об изменениях в трансферной политике

«Интересен, да. Сейчас "Краснодар" уже не покупает дорогих игроков, как раньше.

Клуб подтянул штаны, считает деньги и каждый трансфер рассматривает немного по-другому, чем раньше. Соотношению цена-качество стало уделяться ещё больше внимания», — рассказал Кирьяков Чемпионату.

После 19-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. В следующем матче «быки» сыграют против «Ростова» 8-го марта в рамках 20-го тура чемпионата России.