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    Майка Ричардс: Фоден сейчас лучший в АПЛ, но Де Брейне но все равно номер один

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    Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Сити», а ныне футбольный эксперт Майка Ричардс прокомментировал последние успехи хавбека «горожан» Филипа Фоден, а также высказал свои мысли о важности Кевина Де Брейне.

    Филип Фоден
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    Филип Фоден

    «Сейчас Фоден выступает лучше всех, но является ли он на самом деле лучшим? Я бы отдал это звание Кевину Де Брёйне. То, как Фодену удавалось тащить свою команду в важные моменты в последнее время, — заслуга его зрелости.

    Самый большой комплимент, который я могу сделать Фодену, — это то, что Де Брёйне был вне игры некоторое время, и все говорили, что без него "Сити" не будет прежним. Фоден вышел на поле и сыграл потрясающе. Вопрос был в том, как он отреагирует, когда вернётся Кевин.

    Де Брёйне — номер один, лучший полузащитник в мире, и мне всегда казалось, что Фоден играл сам с собой, когда Де Брёйне был в команде. Но как только Де Брёйне вернулся, Фоден не опустил свои стандарты. Он сказал: "Я — главный в этой команде". У него был ряд хороших игр. Сейчас он играет лучше всех в АПЛ», — цитирует Ричардса ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    Фоден в текущем сезоне сыграл за «Ман Сити» 39 матчей, забил 18 мячей, отдал голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. На

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