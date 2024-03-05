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    Анчелотти сравнил Кака и Беллингема

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел некоторые параллели между нынешним игроком «сливочных» англичаниномДжудом Беллингемом и чемпионом мира 2002 года бразильцем Кака, который играл под его руководством в «Милане» и мадридском клубе.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «В англичанине есть что-то от бразильца, да. Между ними нет особой разницы. За последние несколько лет игра изменилась, и теперь плеймейкеры стали намного мощнее. Двадцать лет назад на этой позиции было больше таланта, чем силы», — цитирует Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В свой первый сезон за «Реал» Беллингем забил 20 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах. Кака выступал за «сливочных» с 2009 по 2013 год, провел 85 матчей, забил 23 гола. В 2002 году в составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира.

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