Анчелотти: Счастлив, так как работаю в лучшем клубе мира

Главный тренер «Реала»прокомментировал разговоры о его возможном уходе по истечении контракта, который заканчивается после сезона-2025/2026.

«Я люблю свою работу, и мне нравится находиться в мадридском "Реале". Я люблю управлять этой командой и в горе, и в радости. Я очень счастлив, ведь работаю главным тренером в лучшем клубе мира», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Календарь и таблица испанской Примеры

Карло Анчелотти вернулся в мадридский «Реал» в июне 2021 года. За это время «сливочные» под его руководством взяли 7 различных трофеев, в том числе одержали победу в Лиге чемпионов и Примере в сезоне-2021/2022.