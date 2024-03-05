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    Анчелотти: Счастлив, так как работаю в лучшем клубе мира

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разговоры о его возможном уходе по истечении контракта, который заканчивается после сезона-2025/2026.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я люблю свою работу, и мне нравится находиться в мадридском "Реале". Я люблю управлять этой командой и в горе, и в радости. Я очень счастлив, ведь работаю главным тренером в лучшем клубе мира», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Карло Анчелотти вернулся в мадридский «Реал» в июне 2021 года. За это время «сливочные» под его руководством взяли 7 различных трофеев, в том числе одержали победу в Лиге чемпионов и Примере в сезоне-2021/2022.

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