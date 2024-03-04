начнут матч в 20:00 в турецской футбольной Суперлиге, 04.03.2024.

Последний матч: «Трабзонспор» — «Аланьяспор» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аланьяспор» — «Трабзонспор». Коэффициент ставки — 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Трабзонспор»).

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