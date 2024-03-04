4 марта в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги «Аланьяспор» в родных стенах сыграет против «Трабзонспор». Начало игры — в 20:00 по мск. «Аланьяспор» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице Суперлиги с 30-. очками в активе, ведя борьбу за выживание в чемпионате. «Аланьяспор» опережает зону вылета лишь на 2 балла.

Стоит отметить, команда довольно много пропускает в нынешнем сезоне (40 мячей) и забила немало (32). В последнее время «Аланьяспор» выступает результативно.

Последние матчи: Команда очень часто выступает вничью. В последнем матче «Аланьяспор» поделила очки с «Карагюмрюком» (1:1), а встречей ранее сыграла вничью с «Аданой Демирспор» (3:3).

Все прогнозы на футбол

В последних 7-и матчах у «Аланьяспор» только одно поражение, 5 ничейных матчей и одна победа. За этот период команда пропустила 11 голов при таком же количестве забитых.

Состояние команды: «Аланьяспор» еще может занять более высокое место в таблице Суперлиги, но для этого необходимо чаще побеждать, а не делить очки с конкурентами.

В последний раз «Аланьяспор» обыгрывал «Трабзонспор» еще в прошлом сезоне. В том матче команда разгромила своего соперника со счетом 5:0, забив в каждом тайме.

«Аланьяспор» далеко не лучшим образом играет на своем поле в нынешнем сезоне. Команда набрала 18 очков из 39-и возможных дома, занимая 17-е место в лиге по этому показателю.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Суперлиги с 46-ю очками в активе, но не имеет теоретических шансов занять более высокое место, слишком велик отрыв.

У команды не самая лучшая оборона в чемпионате, «Трабзонспор» пропустил 33 гола за 27 встреч при 43-х забитых. Интересно, что в последнее время команда играет очень надежно.

Последние матчи: В прошлой встрече «Трабзонспор» обыграл «Башакшехир» (1:0) в рамках Кубка Турции. Матчем ранее команда одолела «Адану Демирспор» с таким же счетом.

У «Трабзонспора» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда пропустила всего 1 гол при 7-и забитых.

Не сыграет: Мислав Оршич (травма колена).

Состояние команды: «Трабзонспору» еще предстоит сохранить 3-ю строчку по итогам нынешнего сезона, ведь конкуренты уже наступают на пятки. Несмотря на это, команда полностью заслуживает остаться в зоне еврокубков.

По резутатам гостевых матчей «Трабзонспор» занимает также 3-е место, набрав 21 очко из 42-х возможных. Стоит отметить, что команда довольно часто забивает на своем поле (23 гола за 14 встреч).

В последних 2-х очных встречах против «Аланьяспора» «Трабзонспор» непременно побеждал (5:1 и 1:0). В предстоящем матче у гостей есть все возможное, чтобы продлить эту серию.

Статистика для ставок

«Трабзонспор» не пропустил ни одного гола в последних 4-х матчах

В 4-х из 5-и последних матчей «Аланьяспор» сыграл вничью

В 3-х из 4-х последних очных матчей команды пробивали тотал 3.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа «Аланьяспор» — в 2.95.

ТБ 2.5 оценивается в 1.82, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.98.

Прогноз: «Трабзонспор» показывает очень мощную игру в последнее время.

Ставка: Победа «Трабзоспора» за 2.35.

Прогноз: Обе команды могут сыграть результативно.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.82.