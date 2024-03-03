Гвардиола: Результат соответствовал нашей игре, и это здорово

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Было бы нехорошо, если бы мы не выиграли, но результат соответствовал нашей игре, и это здорово.

Мы начали очень хорошо, но после семи минут и первого же длинного заброса не выдержали линию. В первой половине мы слишком волновались, доходя до финальной трети поля, но в целом матч получился очень хорошим.

"МЮ" — команда, созданная для контратак, они убийственны. Вот почему нужно относиться к ним внимательно. Если бы мы занимали неправильные позиции при атаке, то оставляли бы возможность для хорошей контратаки и второго гола — тогда нам стало бы еще сложнее.

В чемпионате все зависит от нас самих. Мы не можем контролировать то, что делают "Ливерпуль" и "Арсенал", "Астон Вилла" и другие претенденты, мы должны следить за собой. Мы должны делать все необходимое для победы сегодня, в среду, в воскресенье. Это легендарная команда.

Сможем ли мы это сделать? Не знаю. У нас больше очков, чем год назад на данном этапе. Разница в том, что "Ливерпуль" набрал намного больше очков, чем год назад. Когда соперник так выступает, можно только поздравить его, что тут еще скажешь. Мы продолжим идти от матча к матчу.

Фоден всегда был талантливым игроком, но теперь он более зрелый, лучше понимает игру, особенно в плане обороны. Он может сыграть в середине, справа, слева, может создавать моменты и резать углы с правого фланга, может забивать с левого фланга. Что тут сказать? Он лучший игрок АПЛ на данный момент, учитывая объем его работы. Он удивителен», — цитирует Гвардиолы BBC.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 62 очка и вновь сократить отставание от лидирующего «Ливерпуля» до одного балла. У «Манчестер Юнайтед» 44 балла и шестая позиция.