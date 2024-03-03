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    Гвардиола: Результат соответствовал нашей игре, и это здорово

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Манчестер Юнатед» (3:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Было бы нехорошо, если бы мы не выиграли, но результат соответствовал нашей игре, и это здорово.

    Мы начали очень хорошо, но после семи минут и первого же длинного заброса не выдержали линию. В первой половине мы слишком волновались, доходя до финальной трети поля, но в целом матч получился очень хорошим.

    "МЮ" — команда, созданная для контратак, они убийственны. Вот почему нужно относиться к ним внимательно. Если бы мы занимали неправильные позиции при атаке, то оставляли бы возможность для хорошей контратаки и второго гола — тогда нам стало бы еще сложнее.

    В чемпионате все зависит от нас самих. Мы не можем контролировать то, что делают "Ливерпуль" и "Арсенал", "Астон Вилла" и другие претенденты, мы должны следить за собой. Мы должны делать все необходимое для победы сегодня, в среду, в воскресенье. Это легендарная команда.

    Сможем ли мы это сделать? Не знаю. У нас больше очков, чем год назад на данном этапе. Разница в том, что "Ливерпуль" набрал намного больше очков, чем год назад. Когда соперник так выступает, можно только поздравить его, что тут еще скажешь. Мы продолжим идти от матча к матчу.

    Фоден всегда был талантливым игроком, но теперь он более зрелый, лучше понимает игру, особенно в плане обороны. Он может сыграть в середине, справа, слева, может создавать моменты и резать углы с правого фланга, может забивать с левого фланга. Что тут сказать? Он лучший игрок АПЛ на данный момент, учитывая объем его работы. Он удивителен», — цитирует Гвардиолы BBC.

    Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 62 очка и вновь сократить отставание от лидирующего «Ливерпуля» до одного балла. У «Манчестер Юнайтед» 44 балла и шестая позиция.

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