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    Дзагоев: В ЦСКА буду заниматься подбором игроков для основы

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    Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о том, чем он будет заниматься на должности селекционера клуба.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «В целом буду заниматься подбором игроков для основы. Будет также и молодёжка, и школа. В совокупности этим буду заниматься. Условно говоря, нашли игрока где-то в Южной Америке. Я долетел, посмотрел его несколько игр. Что-то в этом роде.

    Также и школу я уже смотрю — 2009-е, 2008-е, 2007-е года, которые ближайшие два года резерв для основы и молодёжки. В этом направлении буду двигаться на благо клубу. Я понял, что мне это интересно, сразу позвонил Роману Юрьевичу Бабаеву. Он меня поддержал и сказал, что могу приезжать и договариваться. Вот и договорились. Я безумно рад», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале ЦСКА.

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