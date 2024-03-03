2-й таймМанчестер Сити — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 19:24
    • «Байер» обыграл «Кельн» и увеличил отрыв от «Баварии»
  • 18:28
    • Московское «Динамо» оказалось сильнее «Локомотива»
  • 17:11
    • «Металлург» уступил «Амуру» в плей-офф Кубка Гагарина
  • 16:06
    • «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью
  • 19:29
    • «Нефтехимик» разгромил «Аланию»
    Все новости спорта

    «Бернли» уступил дома «Борнмуту» в матче АПЛ

    «Бернли» — «Борнмут»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Бернли Борнмут
    В матче 27-го тура АПЛ «Бернли» проиграл на своем поле «Борнмуту» — 0:2.

    Джастин Клюйверт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джастин Клюйверт

    Голы в составе «вишенок» забивали Джастин Клюйверт (13-я минута) и Антуан Семеньо (88-я).

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Борнмут 0:2
    Голы: 0:1 Джастин Клюйверт (13'), 0:2 Энтойн Семеньо (88') Бёрнли: Джеймс Траффорд, Лоранс Ассиньон, Максим Эстеве, Чарли Тейлор, Витиньо Силва (Мануэль Бенсон, 77'), Сандер Берге, Джош Каллен (Йоханн Гудмундссон, 90'), Вильсон Одобер, Датро Давид Фофана, Якоб Бруун Ларсен (Зеки Мохамед Амдуни, 69'), Dara O'Shea (Ник Поуп, 90') Борнмут: Нето, Милош Керкез (Данго Уаттара, 89'), Маркос Сенеси (Крис Мепэм, 12'), Илья Забарный, Адам Смит, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Райан Кристи (Alex Scott, 46'), Доминик Соланке (Enes Ünal, 89'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 73'), Энтойн Семеньо Предупреждения: Dara O'Shea (1'), Энтойн Семеньо (42'), Джастин Клюйверт (44'), Витиньо Силва (68'), Маркус Таверньер (68'), Адам Смит (84')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Бренли» продолжает идти в зоне вылета с 13 очками. «Борнмут» теперь на 13-м месте с 31 очком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет каталонцев в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Жирона» переиграет балеарцев
  • «Мальорка» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Смогут ли «Наполи» и «Ювентус» определить сильнейшего?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры