«Бернли» — «Борнмут»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

Джастин Клюйверт Фото: globallookpress.com
Голы в составе «вишенок» забивали Джастин Клюйверт (13-я минута) и Антуан Семеньо (88-я).
Футбол. Англия. Премьер-лига
Бёрнли — Борнмут 0:2
Голы: 0:1 Джастин Клюйверт (13'), 0:2 Энтойн Семеньо (88') Бёрнли: Джеймс Траффорд, Лоранс Ассиньон, Максим Эстеве, Чарли Тейлор, Витиньо Силва (Мануэль Бенсон, 77'), Сандер Берге, Джош Каллен (Йоханн Гудмундссон, 90'), Вильсон Одобер, Датро Давид Фофана, Якоб Бруун Ларсен (Зеки Мохамед Амдуни, 69'), Dara O'Shea (Ник Поуп, 90') Борнмут: Нето, Милош Керкез (Данго Уаттара, 89'), Маркос Сенеси (Крис Мепэм, 12'), Илья Забарный, Адам Смит, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Райан Кристи (Alex Scott, 46'), Доминик Соланке (Enes Ünal, 89'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 73'), Энтойн Семеньо Предупреждения: Dara O'Shea (1'), Энтойн Семеньо (42'), Джастин Клюйверт (44'), Витиньо Силва (68'), Маркус Таверньер (68'), Адам Смит (84')
«Бренли» продолжает идти в зоне вылета с 13 очками. «Борнмут» теперь на 13-м месте с 31 очком.