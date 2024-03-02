2-й таймНоттингем Форест — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • 18:51
    • «Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 18:47
    • «Краснодар» упустил победу в матче с «Рубином»
  • 18:02
    • Абаскаль будет наблюдать за матчем «Зенит» — «Спартак» на базе в Москве
  • 17:30
    • «Салават Юлаев» разобрался с «Трактром» и сравнял счет в серии
  • 16:08
    • ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Миннесота Юнайтед — Коламбус Крю смотреть онлайн

    02.03.2024 в 22:00 начнется матч в чемпионате МЛС Миннесота Юнайтед — Коламбус Крю

    Футбол MLS
    В 22:00 02.03.2024 Миннесота Юнайтед и Коламбус Крю начнут матч в чемпионате МЛС.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Миннесота Юнайтед — Коламбус Крю

    Последний матч между собой: Коламбус Крю — Миннесота Юнайтед 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Миннесота ЮнайтедКоламбус Крю доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Миннесота Юнайтед»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота Юнайтед — Коламбус Крю.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 02.03.2024. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» покажет, кто в доме хозяин
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Летучие мыши» дадут бой
  • «Валенсия» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Астон Вилла» сохранит комфортный задел
  • «Лутон» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лутон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  11.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры