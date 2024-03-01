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    Орлов: Семак вовремя избавился от Дзюбы

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не зря избавился от нападающего Артема Дзюбы.

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    С января 2023 года Дзюба выступает за «Локомотив».

    «Конечно, вовремя избавился. Он же ничего не потерял. Команда быстрее стала играть — ее никто не тормозит.

    Но Дзюба себя некорректно ведет по отношению к Семаку. Артем, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остается на совести Дзюбы.

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    • Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы.

    Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть "коллеги", которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики.

    Говорите лучше об игровых качествах. Если вникните в процесс подготовительной работы, поймете суть игры, то и оценка ваша будет объективной», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

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