Орлов: Семак вовремя избавился от Дзюбы

Известный комментаторсчитает, что главный тренер «Зенита»не зря избавился от нападающего

С января 2023 года Дзюба выступает за «Локомотив».

«Конечно, вовремя избавился. Он же ничего не потерял. Команда быстрее стала играть — ее никто не тормозит.

Но Дзюба себя некорректно ведет по отношению к Семаку. Артем, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остается на совести Дзюбы.

Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы.

Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть "коллеги", которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики.

Говорите лучше об игровых качествах. Если вникните в процесс подготовительной работы, поймете суть игры, то и оценка ваша будет объективной», — приводит слова Орлова «Чемпионат».