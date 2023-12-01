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    Семак: У меня нет обиды на Дзюбу

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Локомотивом» заявил, что у него нет обиды на нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбу.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В сентябре после матча между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюбу спросили, помирился ли он с Семаком, на что он ответил: «А кто это?».

    «Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа главного тренера не подразумевает получение благодарностей.

    Что касается игроков, которые уходят из клуба, у каждого свои мысли и обиды. Таких примеров много. У меня нет ни к кому никакой обиды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. После завершения сезона-2021/2022 санкт-петербургский клуб отказался продлевать контракт с Артемом.

    Матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 3 декабря в Москве, начало — в 16:30 мск.

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