Семак: У меня нет обиды на Дзюбу

Главный тренер «Зенита»перед матчем с «Локомотивом» заявил, что у него нет обиды на нападающего «железнодорожников»

В сентябре после матча между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюбу спросили, помирился ли он с Семаком, на что он ответил: «А кто это?».

«Мне важно, что происходит на футбольном поле. Работа главного тренера не подразумевает получение благодарностей.

Что касается игроков, которые уходят из клуба, у каждого свои мысли и обиды. Таких примеров много. У меня нет ни к кому никакой обиды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. После завершения сезона-2021/2022 санкт-петербургский клуб отказался продлевать контракт с Артемом.

Матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 3 декабря в Москве, начало — в 16:30 мск.