начнут матч в 23:00 во французской Лиге 1, 01.03.2024.

Последний матч между собой: ПСЖ — Монако 5:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ПСЖ»).

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