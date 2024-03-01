Карпин рассказал, когда назовет окончательный состав сборной на матчи с Сербией и Парагваем

Главный тренер сборной Россиивысказался о расширенном составе национальной команды на предстоящие товарищеские матчи против

«По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ.

Финальный состав планируем объявить по итогам 20 тура. Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков.

Сам сбор, в связи с переносом 21 тура, начнется 14-15 марта», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Сборная России сыграет 21 марта с Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.