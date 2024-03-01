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    Файзуллаев: Переходя в ЦСКА понимал, что это великий клуб

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    Узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев объяснил причину перехода в московский ЦСКА и сказал, что его не смутило отсутствие еврокубков.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    «У меня был отдых после первого круга с "Пахтакором". Но я всегда был на связи с агентами, они и проинформировали меня об интересе ЦСКА. Я ответил, что подумаю. Ещё через какое‑то время мне сообщили, что интерес серьёзный.

    Я посоветовался с родителями, братьями, разными игроками. Например, с Шомуродовым. У нас с ним один агент. Он и Герман Ткаченко убеждали меня, что переход в РПЛ — это правильно и он станет трамплином для меня.

    Мне хотелось сделать шаг вперёд в карьере, перейти на новый уровень. Все, с кем советовался, сказали, что ЦСКА даёт играть молодым. Плюс я знал, что это великий клуб.

    Меня не смущало отсутствие еврокубков. Я знал, что РПЛ гораздо сильнее, чем лига Узбекистана. Тут больше борьбы, тактики, выше интенсивность, — цитирует Файзуллаева "Чемпионат".

    Календарь и таблица РПЛ

    20-летний Аббосбек Файзуллаев стал футболистом ЦСКА в августе 2023 года, перейдя из "Пахтакора" и за короткий срок стал одним из лидеров в новой команде.

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