«Ньюкасл» заинтересован в назначении экс-тренера «Баварии»

может продолжить тренерскую карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Кристиана Фалька, в назначении 36-летнего специалиста заинтересован «Ньюкасл».

Руководство английского клуба пока не уверено, есть ли смысл продолжать сотрудничество с Эдди Хау.

«Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.

Нагельсманн осенью 2023 года возглавил сборную Германии, но уже известно, что он покинет национальную команду сразу после Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн входит в список основных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».