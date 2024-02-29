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    «Ньюкасл» заинтересован в назначении экс-тренера «Баварии»

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    Юлиан Нагельсманн может продолжить тренерскую карьеру в английской Премьер-лиге.

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    По информации журналиста Кристиана Фалька, в назначении 36-летнего специалиста заинтересован «Ньюкасл».

    Руководство английского клуба пока не уверено, есть ли смысл продолжать сотрудничество с Эдди Хау.

    «Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.

    Нагельсманн осенью 2023 года возглавил сборную Германии, но уже известно, что он покинет национальную команду сразу после Евро-2024.

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    • Ранее сообщалось, что Нагельсманн входит в список основных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

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