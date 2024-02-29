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    Мостовой: Хочу, чтобы российский футбол вернулся — не хватает юмора

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что соскучился по российскому футболу.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    На этой неделе пройдут матчи 19-го тура РПЛ. В одном из них «Зенит» 2 марта встретится в Санкт-Петербурге с московским «Спартаком».

    «Хотелось бы, чтобы российский футбол возвращался. Европейский футбол — это само собой, но уже как-то приелся.

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    • Хочется посмотреть российский футбол. Европейский футбол такой серьезный, а хочется добавить немного юмора. Сейчас наш футбол вернется и начнется: то этот чудит, то тот, то третий. Не хватает юмора», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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