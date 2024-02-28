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    Вирджил Ван Дейк«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Онлайн
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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: стартовые составы на матч Кубка Англии

    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон
    «Ливерпуль» и «Саутгемптон» объявил стартовые составы на игру 1/8 финала Кубка Англии.

    Вирджил Ван Дейк
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    Вирджил Ван Дейк

    «Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Цимикас, Брэдли, Кумас, Кларк, Макконнелл, Эллиотт, Гакпо.

    Запасные: Адриан, Конате, Диас, Макаллистер, Скэнлон, Гордон, Даннс, Ньони, Налло.

    «Саутгемптон»: Ламли, Бри, Стивенс, Беднарек, Мэннинг, Чарльз, Ротуэлл, Арибо, Эдози, Мара, Камалдин.

    Запасные: Маккарти, Уокер-Питерс, Мегома, Харвуд-Беллис, Смоллбоун, Диблинг, Амо-Амеяу, Адамс, Армстронг.

    Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 мск.

    Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.

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