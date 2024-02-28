«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: составы, прогноз, коэффициенты

Вирджил Ван Дейк Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, ван Дейк, Куанса, Цимикас, Брэдли, Кумас, Кларк, Макконнелл, Эллиотт, Гакпо.
Запасные: Адриан, Конате, Диас, Макаллистер, Скэнлон, Гордон, Даннс, Ньони, Налло.
«Саутгемптон»: Ламли, Бри, Стивенс, Беднарек, Мэннинг, Чарльз, Ротуэлл, Арибо, Эдози, Мара, Камалдин.
Запасные: Маккарти, Уокер-Питерс, Мегома, Харвуд-Беллис, Смоллбоун, Диблинг, Амо-Амеяу, Адамс, Армстронг.
Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 мск.
Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.