Литвинов: Хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака»надеется, что капитан красно-белыхостанется в команде на следующий сезон.

Ранее стало известно о конфликте Джикии с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Я переживаю за всех игроков "Спартака". Конечно, особенно за тех, кто меня поддерживал на каждом этапе в основе команды.

В команде это особенно не обсуждалось, мы больше узнаем о ситуации из медиа. Возможно, Георгий не хотел делиться деталями с другими игроками, чтобы команда не нервничала еще больше. Со своей стороны мы постарались оказать ему максимальную поддержку, хотели, чтобы ситуация успокоилась.

Понимаю, что медиа пытаются раздуть эту историю, но внутри она не слишком ощущается, глобально мы общаемся так же, как и раньше.

Наверное, то, что происходит в команде, должно в ней и оставаться. Здесь получилось немного по-другому.

Надеюсь, спустя время об этой истории мы будем вспоминать с улыбкой. Конечно, я хочу, чтобы Джикия остался в Спартаке», — приводит слова Литвинова Sports.ru.