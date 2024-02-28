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    Литвинов: Хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке»

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов надеется, что капитан красно-белых Георгий Джикия останется в команде на следующий сезон.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Ранее стало известно о конфликте Джикии с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    «Я переживаю за всех игроков "Спартака". Конечно, особенно за тех, кто меня поддерживал на каждом этапе в основе команды.

    В команде это особенно не обсуждалось, мы больше узнаем о ситуации из медиа. Возможно, Георгий не хотел делиться деталями с другими игроками, чтобы команда не нервничала еще больше. Со своей стороны мы постарались оказать ему максимальную поддержку, хотели, чтобы ситуация успокоилась.

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    • Понимаю, что медиа пытаются раздуть эту историю, но внутри она не слишком ощущается, глобально мы общаемся так же, как и раньше.

    Наверное, то, что происходит в команде, должно в ней и оставаться. Здесь получилось немного по-другому.

    Надеюсь, спустя время об этой истории мы будем вспоминать с улыбкой. Конечно, я хочу, чтобы Джикия остался в Спартаке», — приводит слова Литвинова Sports.ru.

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