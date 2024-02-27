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    Рыскин: Мне звонили команды РПЛ по Глушакову, спрашивали о его форме

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    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о том, что другие клубы РПЛ спрашивали у него по поводу Дениса Глушакова, который провел с командой сборы.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «По отзывам нашего тренерского штаба, Денис выглядел достаточно неплохо и вполне ещё мог поиграть на высоком уровне. Хочу пожелать удачи ему в "Урарту", он хороший и заслуженный футболист. Он у нас тренировался на равных со всеми и набрал хорошую форму. Мне звонили некоторые команды РПЛ и не только, спрашивали, в какой форме находится Денис. Мы им давали положительное мнение тренерского штаба», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

    Во вторник армянский «Урарту» объявил о переходе 37‑летнего Глушакова. В РПЛ Денис выступал за «Локомотив», «Спартак», грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки» и нижегородский «ПАРИ НН».

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