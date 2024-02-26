В 23:00 26.02.2024 Вест Хэм и Брентфорд сыграют матч в АПЛ.

Вест Хэм — Брентфорд

Последний матч между собой: Брентфорд — Вест Хэм 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вест Хэм»).

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