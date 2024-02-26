В 22:45 26.02.2024 Фиорентина и Лацио сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

Фиорентина — Лацио

Последний матч между собой: Лацио — Фиорентина 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фиорентина»).

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