В 17:00 25.02.2024 Тулуза и Лилль сыграют матч во французской Лиге 1.

Тулуза — Лилль

Последний матч между собой: Лилль — Тулуза 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тулуза» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.46 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лилль»).

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