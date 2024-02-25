ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»
  • 00:23
    • «Байер» обыграл «Майнц» на своем поле
  • 21:50
    • СКА разгромил на выезде минское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Доги» молниеносно загрызут «Тулузу»

    «Тулуза» — «Лилль». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Лига 1, 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Тулузу Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид
    В рамках 23-го тура чемпионата Франции 25 февраля пройдет матч «Тулуза» — «Лилль». Начало — 17:00 (мск). «Тулуза» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 25 Февраля 2024 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 17:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите французского футбола. Ныне команда находится на 13 месте таблицы.

    При этом атака команды выглядит просто ужасающе. В 22 матчах игроки «Тулузы» сумели отличиться всего лишь 22 мячами.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добилась ничьей с «Бенфикой» (0:0). Вот только поражение в первой встрече обеспечило команде вылет из Лиги Европы.

    Вообще, в 5 своих матчах «Тулуза» выиграла 2 раза при 2 поражениях. Причем крепких монегасков команда смогла одолеть (2:1).

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «Тулуза» пропустила столько же.

    Не сыграют: Закария Абухляль, Дени Женро — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: сейчас команда опережает опасную зону всего на один зачетный балл. Между тем, последние поединки «Тулузе» давались неплохо.

    Поединки против «Лилля» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» выиграла всего один раз при 3 поражениях.

    Последняя победа над «догами» случилась еще 4 года назад. Да и при нынешней диспозиции тягаться с «Лиллем» команде будет сложновато.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» в нынешнем сезоне сражается за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    «Лилль» забил 32 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.

  • Новый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • Спустя год в Мюнхене снова ищут главного тренера
  • 22/02/2024

    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 победы при двух поражениях. Да и вылет из Кубка от «Лиона» (1:2) явно удручил.

    Не сыграют: Бафоде Диаките, Иван Кавалейру, Самуэль Умтити — травмированы.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается достаточно продуктивно. «Доги» явно поборются за 2 место, отставание от которого составляет лишь 2 очка.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом оборона «догов» выглядит почти образцово. В 22 матчах она дала результативный сбой всего 17 раз.

    В своем предыдущем поединке «Лилль» взял три очка в родных стенах. Команда Паулу Фонсеки разгромила «Гавр» (3:0). Хет-трик оформил Джонатан Дэвид.

    И уж точно гости в этой встрече будут активно атаковать. Дэвид и его партнеры твердо намерены запрыгнуть на 2 строчку таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» имеет одни из самых надежных тылов в лиге, пропустив всего 17 мячей

    • «Тулуза» более 4 лет не обыгрывает «догов»

    • «Лилль» 7 из 9 своих последних мячей забил в 1 тайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 2.02 и 1.92.

    Тулуза — Лилль: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.203.651.90Бонус$9500
    •

    Прогноз: Гости наверняка привычно начнут поединок с активных атакующих акций.

    Команда Паулу Фонсеки явно сильнее оппонента, и уж точно постарается как можно скорее забраться в дуэт лидеров чемпионата.

    Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рууд — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Миннесота — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  4.41
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тулуза» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. «Доги» молниеносно загрызут «Тулузу»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры