В рамках 23-го тура чемпионата Франции 25 февраля пройдет матч «Тулуза» — «Лилль». Начало — 17:00 (мск). «Тулуза» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» в нынешнем сезоне сражается за выживание в элите французского футбола. Ныне команда находится на 13 месте таблицы.

При этом атака команды выглядит просто ужасающе. В 22 матчах игроки «Тулузы» сумели отличиться всего лишь 22 мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добилась ничьей с «Бенфикой» (0:0). Вот только поражение в первой встрече обеспечило команде вылет из Лиги Европы.

Вообще, в 5 своих матчах «Тулуза» выиграла 2 раза при 2 поражениях. Причем крепких монегасков команда смогла одолеть (2:1).

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «Тулуза» пропустила столько же.

Не сыграют: Закария Абухляль, Дени Женро — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: сейчас команда опережает опасную зону всего на один зачетный балл. Между тем, последние поединки «Тулузе» давались неплохо.

Поединки против «Лилля» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Тулуза» выиграла всего один раз при 3 поражениях.

Последняя победа над «догами» случилась еще 4 года назад. Да и при нынешней диспозиции тягаться с «Лиллем» команде будет сложновато.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» в нынешнем сезоне сражается за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

«Лилль» забил 32 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 победы при двух поражениях. Да и вылет из Кубка от «Лиона» (1:2) явно удручил.

Не сыграют: Бафоде Диаките, Иван Кавалейру, Самуэль Умтити — травмированы.

Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается достаточно продуктивно. «Доги» явно поборются за 2 место, отставание от которого составляет лишь 2 очка.

При этом оборона «догов» выглядит почти образцово. В 22 матчах она дала результативный сбой всего 17 раз.

В своем предыдущем поединке «Лилль» взял три очка в родных стенах. Команда Паулу Фонсеки разгромила «Гавр» (3:0). Хет-трик оформил Джонатан Дэвид.

И уж точно гости в этой встрече будут активно атаковать. Дэвид и его партнеры твердо намерены запрыгнуть на 2 строчку таблицы.

Статистика для ставок

«Лилль» имеет одни из самых надежных тылов в лиге, пропустив всего 17 мячей

«Тулуза» более 4 лет не обыгрывает «догов»

«Лилль» 7 из 9 своих последних мячей забил в 1 тайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 2.02 и 1.92.

Тулуза — Лилль: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.203.651.90Бонус$9500

Прогноз: Гости наверняка привычно начнут поединок с активных атакующих акций.

Команда Паулу Фонсеки явно сильнее оппонента, и уж точно постарается как можно скорее забраться в дуэт лидеров чемпионата.

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02