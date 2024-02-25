В 03:30 25.02.2024 Шарлотт и Нью-Йорк Сити сыграют матч в чемпионате МЛС.

Шарлотт — Нью-Йорк Сити

Последний матч между собой: Нью-Йорк Сити — Шарлотт 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нью-Йорк Сити»).

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