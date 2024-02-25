В 04:30 25.02.2024 Сент-Луис Сити и Реал Солт Лэйк сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Сент-Луис Сити — Реал Солт Лэйк

Последний матч между собой: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лэйк 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Солт Лэйк»).

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