В 06:30 25.02.2024 Портленд Тимберс и Колорадо Рэпидс сыграют матч в чемпионате МЛС.

Портленд Тимберс — Колорадо Рэпидс

Последний матч между собой: Портленд Тимберс — Колорадо Рэпидс 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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