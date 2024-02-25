В 22:45 25.02.2024 Марсель и Монпелье сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

Марсель — Монпелье

Последний матч между собой: Монпелье — Марсель 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Марсель»).

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