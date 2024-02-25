Луис Энрике: В ЛЧ нет команды, которая хотела бы победить больше «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ»подвел итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане успешно сыграли с «Реалом Сосьедад», одолев соперника со счетом 2:0.

«Нынешний футбол движется к тому, что разница между уровнем команд сокращается, результативность снижается. Нет ни одной команды, которой был бы гарантирован проход в следующий раунд.

После нашего первого результата мы в полной степени осознаём всю сложность ответного матча с "Реалом Сосьедад". В Лиге чемпионов нет команды, которая надеялась бы на победу больше нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.