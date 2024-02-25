В 14:00 25.02.2024 Днепр-1 и Минай сыграют матч в украинской Премьер-лиге.

Днепр-1 — Минай

Последний матч между собой: Минай — Днепр-1 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Днепр-1»).

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