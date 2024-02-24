В 18:00 24.02.2024 Манчестер Юнайтед и Фулхэм сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед — Фулхэм

Последний матч между собой: Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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