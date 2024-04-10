Руне
Для Хольгера эта неделя имеет большое значение, поскольку ему придется защищать 600 очков.
В прошлом году датчанин дошел в Монте-Карло до финала, где проиграл россиянину Андрею Рублеву.
С настроем у Руне, как обычно, все в порядке, он не перестает раздавать бодрые интервью, но оценить уровень его готовности к текущему турниру пока все равно сложно.
В конце марта Руне с треском проиграл Фабиану Марожану (1:6, 1:6), на старте «тысячника» в Майами, после чего заявил, что причиной поражения стали физические проблемы.
На турнире в Майами Хольгер проиграл в четвертьфинале Даниилу Медведеву, а в Акапулько уступил в полуфинале Касперу Рууду.
Нагал
Сумит тем временем преподнес уже три сенсации на этом турнире. Первые две — в квалификации.
В отборе индийский теннисист обыграл итальянца Флавио Коболли и аргентинца Факундо Диаса-Акосту.
А в первом круге Нагал одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди — 5:7, 6:2, 6:4.
Пару месяцев назад все смеялись над Александром Бубликом, который проиграл Нагалу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Но теперь наверное ни у кого не осталось сомнений, что этот парень тоже умеет играть в теннис.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.30, победу Нагала букмекеры предлагают за 3.54.
Прогноз: вряд ли Хольгер устроит драму, но побегать ему, конечно, придется. Сумиту нечего терять в таком матче, в психологическом плане ему будет максимально комфортно.
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В общем, мы не удивимся, если Нагалу удастся избежать разгромного поражения.
К слову, в прошлом году датчанин обыграл индийца в рамках Кубка Дэвиса со счетом 7:5, 6:3. Не супер уверенно все-таки.
Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.