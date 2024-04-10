Датчанин Хольгер Руне сыграет против индийца Сумита Нагала во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Руне — Нагал: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Руне

Для Хольгера эта неделя имеет большое значение, поскольку ему придется защищать 600 очков.

В прошлом году датчанин дошел в Монте-Карло до финала, где проиграл россиянину Андрею Рублеву.

С настроем у Руне, как обычно, все в порядке, он не перестает раздавать бодрые интервью, но оценить уровень его готовности к текущему турниру пока все равно сложно.

В конце марта Руне с треском проиграл Фабиану Марожану (1:6, 1:6), на старте «тысячника» в Майами, после чего заявил, что причиной поражения стали физические проблемы.

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На турнире в Майами Хольгер проиграл в четвертьфинале Даниилу Медведеву, а в Акапулько уступил в полуфинале Касперу Рууду.

Нагал

Сумит тем временем преподнес уже три сенсации на этом турнире. Первые две — в квалификации.

В отборе индийский теннисист обыграл итальянца Флавио Коболли и аргентинца Факундо Диаса-Акосту.

А в первом круге Нагал одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди — 5:7, 6:2, 6:4.

Пару месяцев назад все смеялись над Александром Бубликом, который проиграл Нагалу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Но теперь наверное ни у кого не осталось сомнений, что этот парень тоже умеет играть в теннис.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.30, победу Нагала букмекеры предлагают за 3.54.

Прогноз: вряд ли Хольгер устроит драму, но побегать ему, конечно, придется. Сумиту нечего терять в таком матче, в психологическом плане ему будет максимально комфортно.

В общем, мы не удивимся, если Нагалу удастся избежать разгромного поражения.

К слову, в прошлом году датчанин обыграл индийца в рамках Кубка Дэвиса со счетом 7:5, 6:3. Не супер уверенно все-таки.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.