В 18:00 24.02.2024 Эксетер Сити и Флитвуд Таун сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Эксетер Сити — Флитвуд Таун

Последний матч между собой: Флитвуд Таун — Эксетер Сити 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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