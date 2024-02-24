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    «Алавес» и «Мальорка» сыграли вничью

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Алавес Мальорка Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    «Алавес» сыграл вничью с «Мальоркой» в рамках домашнего матча 26-го тура чемпионата Испании.

    «Мальорка» отыгралась незадолго до финального свистка
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    «Мальорка» отыгралась незадолго до финального свистка

    Игра завершилась со счетом 1:1.

    В составе хозяев на 76-й минуте отличился Карлос Бенавидес. Гости ответили точным ударом Матии Настасича на 88-й минуте.

    «Алавес» третий раз подряд сыграл вничью в рамках Ла Лиги.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Алавес» занимает 12-е место в турнирной таблице — 29 очков. «Мальорка» находится на 15-й строчке — 24 очка.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Мальорка 1:1
    Голы: 1:0 Карлос Бенавидес (76'), 1:1 Матия Настасич (88') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель (Науэль Тенаглия, 85'), Абдель Абкар, Рафа Марин, Хави Лопес, Алекс Солас (Карлос Висенте, 60'), Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 72'), Андер Гевара, Хон Гуриди, Луис Риоха (Рубен Дуарте, 85'), Саму Омородион (Кевин Гарсиа, 72') Мальорка: Предраг Райкович, Антонио Латорре, Хосе Копете (Хавьер Льябрес, 84'), Матия Настасич, Мартин Вальент, Начо Видаль (Джованни Гонсалес, 60'), Мануэль Морланес, Омар Маскарель (Дани Родригес, 84'), Серхи Дардер (Саму Кошта, 90'), Ведат Мурики, Неманья Радоньич (Кайл Ларин, 60') Предупреждения: Начо Видаль (54'), Luis Garcia (90'), Luis Garcia (90'), Кайл Ларин (90 + 6')
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