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    Тухель: Я разочарован в себе и в том, как мы играем

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал причины неудачных результатов своей команды в нынешнем сезоне.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я разочарован в себе и в том, как мы играем на данный момент. Но я не разочарован в игроках. Мы возлагаем на них большие надежды и пытаемся выжать из них максимум. Это еще не конец. Решение было принято до конца сезона, а не сейчас.

    Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили (с предложением стать главным тренером "Баварии"), и мы решили сделать это в течение 48 часов, потому что были уверены в себе. Мы набрали много очков, побили несколько рекордов. Забывается, что нам крайне не везло с травмами.

    Мы были в тренерском штабе достаточно уверены в себе, однако не смогли последовательно вывести команду на более высокий уровень. Вот почему летом наши пути разойдутся», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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    В следующем матче мюнхенцы сыграют против «Лейпцига» в рамках 23-го тура чемпионата Германии 24-го февраля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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