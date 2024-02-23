Тухель: Я разочарован в себе и в том, как мы играем

Главный тренерназвал причины неудачных результатов своей команды в нынешнем сезоне.

«Я разочарован в себе и в том, как мы играем на данный момент. Но я не разочарован в игроках. Мы возлагаем на них большие надежды и пытаемся выжать из них максимум. Это еще не конец. Решение было принято до конца сезона, а не сейчас.

Нет смысла оглядываться назад. Тогда мне позвонили (с предложением стать главным тренером "Баварии"), и мы решили сделать это в течение 48 часов, потому что были уверены в себе. Мы набрали много очков, побили несколько рекордов. Забывается, что нам крайне не везло с травмами.

Мы были в тренерском штабе достаточно уверены в себе, однако не смогли последовательно вывести команду на более высокий уровень. Вот почему летом наши пути разойдутся», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После 22-х туров «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции 8 баллов.

В следующем матче мюнхенцы сыграют против «Лейпцига» в рамках 23-го тура чемпионата Германии 24-го февраля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.