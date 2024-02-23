Гвардиола: С первого дня, как я приехал, ожидал, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул

Главный тренервысказался о текущем положении дел в

«Чего я хочу, так это чтобы "Манчестер Сити" был как можно выше. Остальное меня не волнует. Только при Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" был вторым. Они уже много лет не были так близки к титулу, как "Ливерпуль". Но с первого дня, как я сюда приехал, ожидал, что "Манчестер Юнайтед" будет бороться за титул. Из-за их истории, традиций и многого другого.

Однако этого не произошло. Я не знаю причины. Думаю, они это знают. Это их дело, а не наше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается только на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.