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    Гвардиола: С первого дня, как я приехал, ожидал, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении дел в «Манчестер Юнайтед».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Чего я хочу, так это чтобы "Манчестер Сити" был как можно выше. Остальное меня не волнует. Только при Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" был вторым. Они уже много лет не были так близки к титулу, как "Ливерпуль". Но с первого дня, как я сюда приехал, ожидал, что "Манчестер Юнайтед" будет бороться за титул. Из-за их истории, традиций и многого другого.

    Однако этого не произошло. Я не знаю причины. Думаю, они это знают. Это их дело, а не наше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается только на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

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