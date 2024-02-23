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    Гвардиола: Мне нужно, чтобы вы не верили, это дает мне невероятную энергию

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, как воспринимает критику в свой адрес.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Они сидят и смотрят на вас, но это мы работаем и можем выиграть, а не они. Если я действую неправильно, то возвращаюсь домой с моими игроками, моей командой и моим клубом. Когда я приехал в "Барселону", 86 процентов людей не хотели видеть меня там. Но я предпочитаю, чтобы люди сомневались. Мне нужно, чтобы вы не верили, это дает мне невероятную энергию», — приводит слова Гвардиолы Marca.

    Календарь и таблица АПЛ

    Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Сейчас команда идет на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

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