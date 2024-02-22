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    Хави: Мое решение о будущем не изменится, «Барселона» нуждается в переменах

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    Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что «сине-гранатовым» необходимы перемены.

    Хави
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    Хави

    «Мое решение о будущем не изменится. Я убеждён, что этот клуб нуждается в переменах. До июня осталось ещё пару месяцев, но я думаю, что моё решение — это необходимость.

    Оно лучше всего подходит и мне самому, и, конечно же, клубу», — приводит слова Хави известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что испанец объявил о своем уходе с поста главного тренера «Барселоны» после окончания нынешнего сезона.

    «Сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице Примеры с 54 очками в активе после 25-и туров. Подопечные Хави отстают от 1-й позиции на 8 баллов.

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