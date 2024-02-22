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    Стало известно, когда «Торпедо» начнет играть на новом стадионе

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    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, когда будет сдан в эксплуатацию новый стадион клуба.

    Проект нового стадиона «Торпедо»
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    Проект нового стадиона «Торпедо»

    «По последним данным, стадион будет готов в 2025 году. В начале 2026-го состоится его документальная сдача. Соответственно, сезон-2026/27 "Торпедо" начнет на новой арене.

    Уверен, что сроки не будут нарушены — наоборот, объект будет готов с небольшим запасом. Потому что вопрос стадиона закладывается в бюджет: мы должны четко понимать на год вперед, где будет играть команда», — приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».

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    • «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

    Напомним, в середине января пост главного тренера «Торпедо» занял Олег Кононов.

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