Генсек РФС: Галицкий хотел, чтобы в Москве была хотя бы одна арена с крышей

Генеральный секретарь РФСвысказался о возможном строительстве стадионов с крышей.

«На "Газпром Арене" крыша несет стационарную нагрузку. Наверное, ее можно построить на уже действующих стадионах. Но это повлечет не просто безумные траты, а сверхбезумные. Ведь надо будет еще менять конструктив и внешний облик стадионов.

Я думаю, что генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов примерно прав, называя такую сумму (3,5 млрд рублей — прим.). Но полагаю, что это не стоимость такой стационарной крыши, как на "Газпром Арене". То есть, это будет какая-то конструкция, которая действительно будет закрывать стадион. Но вопрос, сможет ли она защитить от снега или сильного дождя, или ее придется, наоборот, открывать в этот момент. Скорее всего, тут ближе второй вариант. Так что тема актуальная.

Казалось бы, для нашей северной страны об этом изначально могли подумать. Ведь это не надо только "Краснодару", "Сочи" и другим южным клубам, хотя и им иногда надо защищаться от дождя.

Наши клубы выступают с подобными инициативами — насчет крыш. Если какие-то проекты будут рассматриваться и выноситься, РФС, несомненно, будет их поддерживать. И в рамках своих проектов, и в рамках помощи в получении субсидирования со стороны государства. Но для этого нужны не просто слова, что "мы хотим крышу", а уже проект с детальной проработкой из серии "крыша такая, стоимость равна столько".

К "Торпедо" обращался Галицкий. И предлагал варианты, чтобы в Москве появился хотя бы один такой стадион (с крышей — прим.).

И мы к ним обращались в тот момент. Они, естественно, были не готовы к такому варианту. Подробнее вам может рассказать об этом Александр Александрович Алаев, общавшийся тогда об этом с "Торпедо". Я присутствовал при разговоре. Насколько понимаю, они были не готовы даже рассматривать такой вариант как опцию. Дороговизна, разные другие сложности, увеличение сроков. Не то чтобы было так, что в "Торпедо" сказали: "А давайте сделаем стадион с крышей, но дайте нам денег". До этого разговор даже не дошел», — сказал Митрофанов «Известиям».