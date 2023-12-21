ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиИз чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»?
    Все новости спорта

    Президент РФС: В Азии против нас 26 стран, поддержавших санкции в отношении РФ

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА АФК
    Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу отказа от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы провели переговоры со всеми национальными ассоциациями. Мы видим, что члены исполкома УЕФА принимают одно решение, потом едут в свои страны, там попадают под прессинг политиков и меняют позицию.

    Спорт, к сожалению, давно не вне политики. Нужно понимать, что даже достигнутые договоренности не факт, что будут реализованы. Мы, в том числе я лично, провели большое количество встреч. Скажу больше, нам было бы проще делать эту работу, если бы это было коллективное действие других федераций игровых видов спорта.

    Кто против нас в Азии? Если мы говорим о политике, против нас 26 стран, которые поддержали санкции в отношении Российской Федерации. Этот список меняется в зависимости от санкций.

    Есть уровень футбольных чиновников, а есть уровень политического руководства стран. В целом многие футбольные чиновники доброжелательно относятся к нам. Но когда дойдет до голосования, не факт, что чиновники от футбола не сменят свою позицию под давлением политиков. Есть пример Азиатских игр.

    Как скоро будет возвращение? Думаю, никто этого точно не знает. Год, месяцы? Это может случиться и раньше. Многое определяется СМИ и политиками. Если говорить о футбольных чиновниках, то они давно вернули бы нас в соревнования. Но есть влияние правительств, которое нужно учитывать. Однако их позиция со временем меняется», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидер Примеры одержит очередную победу
  • «Бетис» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Армейское дерби снова заберут санкт-петербуржцы?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Реал» легко разберется с «Алавесом»
  • «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Урава Ред Даймондс
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры