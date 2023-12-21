Президент РФС: В Азии против нас 26 стран, поддержавших санкции в отношении РФ

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу отказа от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы провели переговоры со всеми национальными ассоциациями. Мы видим, что члены исполкома УЕФА принимают одно решение, потом едут в свои страны, там попадают под прессинг политиков и меняют позицию.

Спорт, к сожалению, давно не вне политики. Нужно понимать, что даже достигнутые договоренности не факт, что будут реализованы. Мы, в том числе я лично, провели большое количество встреч. Скажу больше, нам было бы проще делать эту работу, если бы это было коллективное действие других федераций игровых видов спорта.

Кто против нас в Азии? Если мы говорим о политике, против нас 26 стран, которые поддержали санкции в отношении Российской Федерации. Этот список меняется в зависимости от санкций.

Есть уровень футбольных чиновников, а есть уровень политического руководства стран. В целом многие футбольные чиновники доброжелательно относятся к нам. Но когда дойдет до голосования, не факт, что чиновники от футбола не сменят свою позицию под давлением политиков. Есть пример Азиатских игр.

Как скоро будет возвращение? Думаю, никто этого точно не знает. Год, месяцы? Это может случиться и раньше. Многое определяется СМИ и политиками. Если говорить о футбольных чиновниках, то они давно вернули бы нас в соревнования. Но есть влияние правительств, которое нужно учитывать. Однако их позиция со временем меняется», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».