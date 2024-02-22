РФС планирует вновь публиковать переговоры судей с ВАР в социальные сети

Генеральный секретарь РФСвысказался относительно возможности публикации переговоров ВАР в социальные сети.

«Проводим обучение, чтобы переговоры проходили в соответствии с самыми современными требованиями ФИФА. Закончим — вернемся к этой истории.

Подобная информация — часть контента. Большое количество болельщиков не обязаны разбираться в правилах, они должны интуитивно понимать футбол. Но объяснение решений и доступ к переговорам делает футбол интереснее», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент в российском футболе зимняя пауза.