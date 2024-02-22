В 20:45 22.02.2024 Лудогорец и Серветт сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Лудогорец — Серветт

Последний матч между собой: Серветт — Лудогорец 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лудогорец» — «Серветт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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