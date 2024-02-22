В рамках 1/16 финала Лиги конференций 22 февраля пройдет матч «Лудогорец» — «Серветт». Начало — в 20:45 «Лудогорец» — «Серветт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

Путь в плей-офф: «Лудогорец» изначально сыграл в групповом этапе Лиги конференций, заняв второе в своем квартете, пропустив вперед лишь турецкий «Фенербахче». Болгарский клуб заработал в турнире 12 очков, отстав от лидера лишь по дополнительным показателям. К тому же «Лудогорец» опередил в турнирной таблице «Норшелланн» и «Спартак Трнава».

Последние матчи: «Лудогорец» не смог сломить сопротивление своего оппонента — команду «Серветт» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций (0:0). Таким образом соперники разыграют путёвку в 1/8 финала еврокуба в ответном поединке.

До встречи с «Серветтом» в Лиге конференций, «Лудогорец» выиграл Суперкубок Болгарии обыграв ЦСКА 1948. Основное время завершилось вничью (1:1). Все решилось в серии пенальти, которую выиграли футболисты участника Лиги конференции (4:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграют: Марсель Гейстер и Антон Недялков — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Лудогорец» — клуб, который не проигрывает на протяжении четырех матчей: в последних играх чемпион Болгарии также сыграл вничью с командой «Млада-Болеслав» и переиграл Сигму (3:1) — все матчи в рамках контрольных игр.

«Серветт»

Путь в плей-офф: «Серветт» играл в основной сетке Лиги конференций вместе с «Шерифом», «Славией» и «Ромой». Швейцарцы смогли набрать 5 очков и занять 3 место в таблице. «Серветт» обошел в группе молдавский «Шериф».

Последние матчи: Ничья против «Лудогорца» (0:0) в первом круге сохраняет шансы «Серветту» на проход в следующий раунд Лиги конференций.

К тому же в чемпионате Швейцарии прошли матчи 24 тура: «Серветт» дома обыграл «Лугано» (2:1). В этой встрече в составе участника Лиги конференций голами отличились Мирослав Стеванович и Бендегуз Болла.

Не сыграют: Француз Дамид Дулин получил травму, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах футболисты «Серветта» добились побед над командами «Лозанна Уши» (3:1), «Санкт-Галлен» (2:0) и Ивердон (2:0).

В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Серветт» занимает 2 место, набрав 44 очка. Отставание от лидера турнира — «Янг Бойза» составляет 7 очков.

Статистика для ставок

«Серветт» и «Лудогорец» разошлись миром в первом матче 1/16 финала ЛК (0:0)

«Лудогорец» не проигрывает в 4-х матчах: 2 победы и 2 поражения

«Сервет» пропускает в среднем 1 мяч за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.52, а победа гостей — в 3.65.

Коэффициенты матча Лудогорец — Серветт 1X2Новым игрокам 2.003.553.95Бонус$9500

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.84 соответственно.

Прогноз: «Лудогорец» хоть и не считается фаворитом, но вполне может дать бой швейцарскому визави. Во-первых линия атаки у болгарского чемпиона на высоте, в среднем за матч команда забивает 1 мяч. Во-вторых, у «Лудогорца» больше опыта игры в еврокубках. Ставим на победу хозяев.

Ставка: Победа «Лудогорца» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, есть вероятность, что футболисты «Лудогорца» и «Серветта» сыграют осторожно и много голов не забьют.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.84.