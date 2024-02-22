Экс-игрок сборной Франции: «Бавария» — один из идеальных клубов для Зидана

Бывший футболист сборной Франциипрокомментировал информацию о том, чтоможет возглавить

«Не думаю, что Зидан берет уроки немецкого язык. Но чемпионат Германии — это здорово. Стадионы переполнены, чемпионат очень открытый.

Думаю, что каждый тренер мечтает работать в таком клубе, как "Бавария". Гвардиола, лучший тренер в мире, тоже туда отправился. Все так просто, у тренеров есть средства, есть задор, их работу уважают.

Думаю, это один из идеальных клубов для Зидана. Идеальный вариант для него — это "Реал", он уже был там и пришел туда снова. Не знаю, куда он захочет пойти после этого», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, Зидан остается без работы с тех пор, как в 2021 году покинул мадридский «Реал».