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    Экс-игрок сборной Франции: «Бавария» — один из идеальных клубов для Зидана

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    Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал информацию о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Не думаю, что Зидан берет уроки немецкого язык. Но чемпионат Германии — это здорово. Стадионы переполнены, чемпионат очень открытый.

    Думаю, что каждый тренер мечтает работать в таком клубе, как "Бавария". Гвардиола, лучший тренер в мире, тоже туда отправился. Все так просто, у тренеров есть средства, есть задор, их работу уважают.

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    • Думаю, это один из идеальных клубов для Зидана. Идеальный вариант для него — это "Реал", он уже был там и пришел туда снова. Не знаю, куда он захочет пойти после этого», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

    Напомним, Зидан остается без работы с тех пор, как в 2021 году покинул мадридский «Реал».

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