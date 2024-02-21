В 23:00 21.02.2024 Порту и Арсенал Лондон сыграют матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Порту — Арсенал Лондон

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порту» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Арсенал Лондон»).

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