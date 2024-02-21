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    Экс-игрок «Челси»: Почеттино — последний, кого стоит винить за текущую ситуацию в клубе

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    Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф оценил работу главного тренера «синих» Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Когда Почеттино пришёл в "Челси", иного подходящего для этой работы человека не существовало. Можно было назначить кого угодно, даже Гвардиолу, однако вряд ли бы он справился. Мгновенного решения не существовало.

    Думаю, Почеттино — последний, кого стоит винить за текущую ситуацию в "Челси". У него хватило мужества, чтобы взяться за проект, и он хорошо справляется.

    Иногда критика в его адрес справедлива, но не стоит забывать про форс-мажоры и травмы. Маурисио сделал всё, что мог. Он возвращает уверенность в игроков, и они показывают, что способны хорошо играть», — приводит слова Лебефа Goal.

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