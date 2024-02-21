Экс-игрок «Челси»: Почеттино — последний, кого стоит винить за текущую ситуацию в клубе

Бывший защитникоценил работу главного тренера «синих»

«Когда Почеттино пришёл в "Челси", иного подходящего для этой работы человека не существовало. Можно было назначить кого угодно, даже Гвардиолу, однако вряд ли бы он справился. Мгновенного решения не существовало.

Думаю, Почеттино — последний, кого стоит винить за текущую ситуацию в "Челси". У него хватило мужества, чтобы взяться за проект, и он хорошо справляется.

Иногда критика в его адрес справедлива, но не стоит забывать про форс-мажоры и травмы. Маурисио сделал всё, что мог. Он возвращает уверенность в игроков, и они показывают, что способны хорошо играть», — приводит слова Лебефа Goal.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 35-ю очками в активе после 25-и туров. В следующем матче «синие» сыграют против 25-го февраля с «Ливерпулем» в рамках финала Кубка английской лиги.