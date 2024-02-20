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    Де Йонг: Я очень счастлив в «Барсе» и надеюсь остаться здесь на долгие годы

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    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал свой комментарий по поводу информации о возможном уходе из каталонского клуба.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «В СМИ как всегда много фейковых новостей. Некоторым представителям прессы должно быть стыдно за это, подобное должно прекратиться. Какие-то люди выдумали цифры моей зарплаты. Я очень счастлив в "Барсе" и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо.

    В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

    Контракт Френки де Йонга действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил один мяч. На портале Transfermarkt его оценивают в € 80 млн.

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