Де Йонг: Я очень счастлив в «Барсе» и надеюсь остаться здесь на долгие годы

Полузащитникдал свой комментарий по поводу информации о возможном уходе из каталонского клуба.

«В СМИ как всегда много фейковых новостей. Некоторым представителям прессы должно быть стыдно за это, подобное должно прекратиться. Какие-то люди выдумали цифры моей зарплаты. Я очень счастлив в "Барсе" и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Контракт Френки де Йонга действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил один мяч. На портале Transfermarkt его оценивают в € 80 млн.